OMS alerta para riscos biológicos após ocupação de laboratório no Sudão

A Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um alerta para riscos biológicos "elevados" no Sudão após a ocupação de um laboratório nacional de saúde. Este "laboratório de saúde pública está ocupado por um dos lados beligerantes e representa um risco biológico muito elevado", declarou a representante da OMS no Sudão, a doutora Nima Saeed Abid, em uma entrevista coletiva por videoconferência em Genebra. Ela acrescentou que amostras com patógenos de sarampo, cólera e poliomielite podem ser encontradas nas instalações.

