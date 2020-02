OMS destaca escassez de material de proteção contra coronavírus

publicidade

A quantidade de máscaras e outros materiais de proteção contra o novo coronavírus em todo o mundo é insuficiente, advertiu nesta sexta-feira o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS). "O mundo enfrenta uma escassez crônica de equipamentos de proteção pessoal", declarou o diretor geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em Genebra.



Ghebreyesus acrescentou que vai falar com os responsáveis pelas cadeias de fornecimento para tentar resolver os "gargalos" na produção. O governo chinês reconheceu no início da semana a necessidade urgente de máscaras protetoras para enfrentar a epidemia de pneumonia viral, que contaminou 31.161 pessoas na China continental, incluindo 636 mortalmente, segundo o último balanço oficial.



No resto do mundo, 240 casos de contaminação foram confirmados em cerca de 30 países e territórios, incluindo dois fatais, em Hong Kong e nas Filipinas. A OMS já anunciou esta semana que enviará máscaras, luvas, roupas de proteção, equipamentos respiratórios e kits para detectar o vírus aos países que pedem ajuda.