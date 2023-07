Onda de calor ameaça vidas de milhões nos EUA, com máximas acima de 43ºC

publicidade

Dezenas de milhões de norte-americanos enfrentaram altas temperaturas perigosas nesta sexta-feira. Uma forte onda de calor se estende da Califórnia ao Texas, cujo pico máximo é esperado neste fim de semana.

Nos últimos dias, os estados do sudoeste sofreram os efeitos de um domo de calor que colocou em risco a saúde de idosos, trabalhadores da construção, carteiros, entregadores e pessoas sem-teto. No Arizona, um dos estados mais afetados, os moradores encaram diariamente uma maratona de resistência contra o sol.

Phoenix, a capital do estado, registrará nesta sexta seu 15º dia consecutivo de temperaturas acima dos 43°C, segundo o Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos (NWS, na sigla em inglês).O calor obrigou o cancelamento de shows que aconteceriam à noite, nos fins de semana, na cidade.

Alguns moradores do Arizona publicaram fotos nas redes sociais de alcatrão - usado no revestimento de seus telhados - derretendo, e vídeos de ovos fritando no asfalto sob um sol escaldante. As autoridades emitiram alertas durante dias, advertindo as pessoas a evitarem as atividades ao ar livre durante o dia, e que permanecessem atentas aos sinais de desidratação, que rapidamente pode ser fatal nessas temperaturas.