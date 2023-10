ONU alerta que lojas em Gaza têm comida para quatro ou cinco dias

publicidade

Os estabelecimentos comerciais da Faixa de Gaza têm comida para mais quatro ou cinco dias apenas, alertou nesta terça-feira (17) o Programa Mundial de Alimentos (PMA), enquanto prossegue o cerco do Exército israelense ao território palestino após o ataque do Hamas que desencadeou o conflito.

"Nas lojas, os estoques (de alimentos) são de apenas alguns dias, talvez quatro ou cinco dias", afirmou a porta-voz do PMA, Abeer Etefa. Um acordo para a entrada de ajuda humanitária em Gaza continua travado. "Para as lojas é extremamente difícil reabastecer os estoques, que ainda têm reservas de alimentos, mas estão na cidade de Gaza, no norte da Faixa", explicou a porta-voz do programa de alimentos da ONU.

Israel declarou guerra contra o Hamas depois que o grupo islamita executou, a partir da Faixa de Gaza, uma ofensiva sem precedentes contra o território israelense em 7 de outubro, que deixou pelo menos 1,4 mil mortos, a maioria civis. Desde então, a Faixa de Gaza - um território palestino estreito e superpopuloso governado pelo Hamas e que está sob bloqueio israelense - é bombardeado sem trégua por Israel. Os ataques deixaram pelo menos 2.750 mortos, a maioria civis.

Israel determinou que os moradores do norte de Gaza sigam para o sul do território e milhares de deslocados estão na passagem de fronteira de Rafah, com o Egito, o único acesso que não é controlado por Israel, com a esperança de fugir. A passagem de Rafah está fechada, o que impede a entrada de ajuda humanitária. Um comboio com mantimentos, que aguardava no Sinai (Egito), seguiu nesta terça-feira para o acesso, apesar da fronteira bloqueada.

"Acredito que todos aguardam que possamos entrar", disse Etefa, antes de destacar que as pessoas que precisam de ajuda estão "a poucos quilômetros", mas não podem ter acesso à assistência.

Comboios

Os comboios de ajuda humanitária para a Faixa Gaza partiram na manhã desta terça (17) de Al Arish, norte do Sinai egípcio, rumo à passagem de fronteira Rafah, entre o Egito e o enclave palestino, informaram várias ONGs.

"Chegamos ao terminal e agora estamos aguardando a próxima etapa", disse Heba Rashed, diretor da ONG egípcia Mersal. Centenas de caminhões com ajuda humanitária avançam ao longo dos 40 quilômetros de rodovia entre Al Arish e Rafah, informaram fontes de diversas organizações humanitárias.

