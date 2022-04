ONU documenta assassinatos de 50 civis na cidade ucraniana de Bucha

publicidade

A ONU documentou os "assassinatos, alguns deles execuções sumárias", de 50 civis na cidade ucraniana de Bucha, nas proximidades de Kiev, afirmou nesta sexta-feira a porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que tem sede em Genebra.

Conforme a porta-voz Ravina Shamdasani, a constatação dos assassinatos ocorreu durante uma missão de investigadores de direitos humanos da entidade, realizada em 9 de abril.

A ONU acusou ainda o exército russo de ações que "poderiam constituir crimes de guerra" na Ucrânia após a invasão de 24 de fevereiro, incluindo bombardeios indiscriminados que provocaram as mortes de civis e a destruição de escolas e hospitais. "As Forças Armadas russas bombardearam de maneira indiscriminada zonas residenciais, mataram civis e destruíram hospitais, escolas e outras infraestruturas civis, em ações que poderiam constituir crimes de guerra", declarou Ravina.

Bucha, uma pequena cidade que fica a 30 quilômetros da capital ucraniana Kiev, revelou uma das faces mais assustadoras da invasão russa, com um dos cenários mais violentos do conflito até aqui, incluindo valas comuns e corpos espalhados pelo chão.

O exército russo entrou em Bucha no dia 27 daquele mês, mas a batalha se prolongou por vários dias e as tropas russas sofreram perdas consideráveis. Diversas operações de evacuação de civis ocorreram até 12 de março, quando as autoridades declararam que já não tinham mais o controle ou o acesso à cidade.

Os combates em torno de Bucha não cessaram e, ao fim de março, as tropas russas se retiraram da cidade. O prefeito Anatoliy Fedoruk anunciou em 1º de abril que o 31 de março entraria para “a história” da localidade como “o dia de sua libertação”. O que se viu depois, contudo, foi de fato histórico, mas em vez de libertação, havia tragédia.