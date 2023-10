ONU: Gaza precisa de ajuda humanitária significativa e contínua

publicidade

A ONU afirmou nesta sexta-feira (27) que Gaza precisa de ajuda humanitária "significativa e contínua", depois de quase três semanas de bombardeios israelenses no território palestino submetido a um cerco total.

Em declarações à imprensa em Jerusalém, o comissário-geral da agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA, na sigla em inglês), Philippe Lazzarini, confirmou também que 57 funcionários da agência morreram em Gaza desde o início da guerra entre Israel e o movimento islâmico Hamas em 7 de outubro.

A organização manifestou ainda a preocupação com a possibilidade de terem sido cometidos crimes de guerra no conflito entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas, iniciado em 7 de outubro.

"Preocupa-nos que crimes de guerra estejam sendo cometidos. Estamos preocupados com a punição coletiva dos habitantes de Gaza em resposta aos ataques atrozes do Hamas, que também constituem crimes de guerra", disse à imprensa a porta-voz do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, em Genebra.

Veja Também