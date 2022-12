ONU liga alerta sobre saúde pública ao projetar mundo com mais idosos do que crianças em 30 anos

publicidade

No mesmo relatório em que apresentou a marca de 8 bilhões de pessoas no planeta, a ONU (Organização das Nações Unidas) também chamou atenção para um ponto específico: o envelhecimento da população.

O World Population Prospects 2022, levantamento anual feito pela ONU, estima que, apesar de a população mundial ter levado 12 anos para crescer de 7 para 8 bilhões de pessoas, em 2030 o globo atingirá a marca de 8,5 bilhões de habitantes. Em 2080, esse número pode chegar a 10,4 bilhões.

Durante esse período, o número de pessoas com mais de 65 anos deve ter um aumento acentuado.

"Deverá aumentar de 10% em 2022 para 16% em 2050. Espera-se que o número de pessoas com 65 anos ou mais em todo o mundo seja mais do que o dobro do número de crianças com menos de cinco anos, e aproximadamente o mesmo que o número de crianças com menos de 12 anos", relata o site das Nações Unidas no Brasil.

Isso significa que a população idosa será composta por cerca de 1,5 bilhão de indivíduos no mundo.

Além desse aumento, o relatório aponta que a taxa de fecundidade caiu acentuadamente nas últimas décadas. Atualmente, dois terços da população global vive em um local com uma média de fecundidade abaixo de 2,1 nascidos por mulher.

Esse é um dos motivos apontados pela professora Yeda Aparecida de Oliveira Duarte, da Escola de Enfermagem e da Faculdade de Saúde Pública da USP (Universidade de São Paulo) e líder do grupo de pesquisa "Saúde Pública e Envelhecimento", para o aumento da população idosa.

"O envelhecimento populacional, ou transição demográfica, ocorre como resultado da diminuição progressiva nas taxas de fecundidade e mortalidade – em especial a infantil – e aumento da expectativa de vida", diz a professora.

Na prática, segundo a docente, isso significa que "nascem menos crianças, quem nasce não morre (mortalidade infantil diminuída) e vive mais (comparado às décadas anteriores)".

"Nesse grupo, a faixa etária que mais rapidamente cresce é a das pessoas mais longevas, resultado das melhorias nas condições e assistência à saúde, bem como dos avanços técnico-científicos", acrescenta Yeda.

O crescimento da qualidade de vida, de forma geral, trouxe diversos avanços que possibilitaram o salto da expectativa de vida de 45,5 anos, estimado em 1940, para 77 anos em 2022, segundo dados recentes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

“As pessoas se cuidam mais, se alimentam mais, têm infraestrutura para poder viver. É claro, nós temos pessoas em condições precárias de sobrevivência, mas nós temos bem menos do que há uma centena de anos, por exemplo”, observa a professora Rosa Chubaci do curso de gerontologia da USP.

Porém, os países devem manter vigilância nessa transição demográfica, pois ela também implica em uma transição epidemiológica. Sendo assim, a morbimortalidade (condições de adoecimento e morte) muda.

“As doenças e agravos crônicos passam a ser cada vez mais prevalentes. Com isso, aumentam as demandas de saúde e sociais, exigindo um reordenamento das políticas públicas”, explica Rosa.

Essa readaptação contempla cuidados de saúde universais e de longo prazo, bem como uma melhoria na sustentabilidade de programas de previdência social.

O Brasil "é um dos países com rápido envelhecimento populacional, e nossa pirâmide populacional deve ser invertida em curto espaço de tempo”, alerta Yeda.

Portanto, na visão dela, o país deve estar atento às mudanças e cuidar especialmente das pessoas com condições crônicas com rede de suporte social limitada ou inexistente.

Para Rosa, a sociedade deve se perguntar sobre o que é necessário para atender a esse público e quais as principais carências existentes nessa faixa etária. A resposta para essas questões está nas políticas públicas.

"Quando o idoso está saudável, consegue fazer a atividade da vida diária, cuidar de si, sair, ainda está independente, mas, mesmo assim, ele precisa de políticas públicas que o mantenham dessa forma", salienta a docente de gerontologia.

Ela cita como exemplos, "centros de convivência, universidades abertas à terceira idade, cursos em comunidades, centros onde eles possam se reunir para que tenham relações sociais".

Cuidar dos netos, apesar de ser excelente para o emocional, não deve ser considerado um item dessa lista.

O idoso deve praticar diferentes atividades que beneficiem a saúde em um geral, por exemplo, de memorização, de socialização e físicas.

O Brasil está preparado para isso?

O Brasil tem boas iniciativas, mas carece de mais investimento. O CDI (Centro Dia para o Idoso), um projeto público que atende de forma especializada pessoas idosas e com deficiência, que tenham algum grau de dependência de cuidados, encaixa-se nessa descrição.

"O Centro Dia, hoje, está surgindo como uma alternativa para as pessoas que estão em casa, mas que têm algum tipo de fragilidade. A família leva esse idoso de manhã para esse local e vai buscar no período da tarde. Então, ele não vai ficar sozinho só vendo TV, ele vai ter companhia, ele vai ter uma boa alimentação balanceada, vai ter um cuidado", explica a professora Faculdade de Saúde Pública.

No entanto, o país ainda conta poucas unidades. Para Rosa, "em São Paulo precisaria ter uns 5.000 Centros Dia para poder atender a toda a população. Existem vários particulares, mas não são todos que conseguem pagar."

De acordo com dados da Prefeitura de São Paulo, em 2021, o município contava com 19 CDIs, com 570 vagas. O Plano de Metas do projeto tem a intenção de implantar mais 16 unidades até 2024.

O PAI (Programa de Acompanhamento de Idosos) também é um projeto brasileiro voltado ao cuidado domiciliar de pessoas maiores de 60 anos em situação de fragilidade clínica, vulnerabilidade social, com isolamento ou exclusão social devido à insuficiência de suporte familiar ou social.

Porém, na capital paulista, por exemplo, existem apenas três unidades. "Não podemos ficar só nos modelos, a gente tem que multiplicar o que está dando certo", diz Rosa.

Até mesmo as ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos), conhecidas como casas de repouso ou asilos, que sofrem com um forte estigma no Brasil, são uma forma de permitir que idosos tenham uma vida mais saudável.

"[As] ILPIs, hoje, são mais controladas, a vigilância sanitária está mais em cima, não é um depósito para idosos, mas sim a continuidade do trabalho, do cuidado da família dentro de casa", relata a professora.

A velhice é uma fase difícil e exige atenção especial. Os cuidadores de idosos, profissão regulamentada apenas em 2019, também deveriam integrar uma política pública, para que todas as famílias necessitadas pudessem ter a presença desse profissional de forma gratuita.

A ideia central é que "temos iniciativas muito boas, [mas] falta incrementar essas iniciativas e multiplicá-las", resume Rosa. E tudo isso deve ser bem planejado desde agora, para que não sobrecarregue outros serviços.

"De um lado, eu posso inchar os diferentes serviços, e do outro, porque este serviços estão inchados, as pessoas podem não ser adequadamente atendidas nas suas necessidades. Aí eu estou comprometendo a qualidade de vida dela", finaliza Yeda.