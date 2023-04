Onze pessoas morrem após vazamento de gás em área industrial na Índia

publicidade

Onze pessoas morreram devido a um vazamento de gás em uma área industrial de Punjab, no nordeste da Índia, disse uma autoridade regional neste domingo. "Onze mortos e quatro hospitalizados. A operação de resgate está em andamento", disse à AFP o funcionário, que pediu para não ser identificado, após o incidente na cidade de Ludhiana, no norte do país.

Vazamentos em áreas industriais atribuídos a padrões de segurança e controles deficientes são comuns na Índia. Em agosto passado, pelo menos 112 mulheres foram hospitalizadas após um vazamento em uma fábrica no estado de Andhra Pradesh, no Sul.

Este incidente ocorreu depois que quase 200 mulheres ficaram inconscientes em junho, após um vazamento na mesma área, informou a NDTV.