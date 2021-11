Onze pessoas morrem em incêndio em hospital para pacientes com covid-19 na Índia

publicidade

Um incêndio atingiu um hospital no oeste da Índia no sábado e matou pelo menos 11 pacientes com coronavírus. Cerca de 20 pacientes estavam na unidade de terapia intensiva do hospital distrital de Ahmadnagar, no estado de Maharashtra, quando o incêndio começou.

A maioria dos mortos tinha mais de 60 anos. A enfermaria do hospital, que foi incendiada, havia sido construída recentemente para pacientes com coronavírus.

O ministro-chefe do estado de Maharashtra, Udhav Thackeray, ordenou uma investigação sobre o incêndio e as condições de segurança no hospital, localizado a 250 quilômetros da capital regional, Mumbai. O precário sistema público de saúde da Índia foi atingido pelo aumento de casos de coronavírus em abril e maio.

Vários hospitais para pacientes com covid-19 foram afetados por incêndios. Pelo menos 16 pacientes com coronavírus e duas enfermeiras morreram em quando um hospital estadual de Gujarat pegou fogo em maio. A investigação policial culpou um curto-circuito na UTI do hospital.