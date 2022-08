Otan pede inspeção "urgente" da usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia

publicidade

A Otan considera "urgente" que o órgão de controle nuclear da ONU realize uma inspeção da usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, afirmou o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, nesta quarta-feira (17). O local se encontra sob controle militar da Rússia.

"É urgente autorizar uma inspeção por parte da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e garantir a retirada de todas as forças russas" do local, declarou Stoltenberg em coletiva de imprensa em Bruxelas. A ocupação russa da usina de Zaporizhzha (no sul da Ucrânia) "representa uma ameaça séria para as instalações [e] aumenta o risco de um acidente ou ou um incidente nuclear", alertou.

A usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, foi tomada pelas tropas russas pouco depois do início da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro. Desde o final de julho, a região é alvo de bombardeios, que Moscou e Kiev se atribuem mutuamente. A Ucrânia também acusa a Rússia de usar a usina como base para realizar ataques sobre áreas controladas por Kiev e como arsenal.

