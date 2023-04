Pais de Madeleine McCann se manifestam após teste de DNA de jovem que dizia ser filha deles

publicidade

Kate e Gerry McCann, pais de Madeleine McCann, emitiram um comunicado depois que o teste de DNA da jovem que afirmava ser a filha desaparecida deles deu negativo.

Julia Wendell se tornou manchete de diversos veículos no último mês após ganhar diversos seguidores por alegar que era a menina que sumiu durante as férias com os pais na Praia de Luz, em Portugal, no ano de 2003.

A detetive Fia Johannson, que tem ajudado Julia nas buscas por suas origens, disse que os resultados do DNA não foram comparados com os de Madeleine de forma conclusiva. No entanto, a investigadora afirmou que os exames indicaram que ela é "100% da Polônia", o que significa que não há possibilidade de ela ser a garota britânica.

Nesse contexto, Kate e Gerry postaram uma declaração em resposta a uma pergunta na página que criaram na tentativa de encontrar a filha no Facebook.

"Existe alguma chance de nos atualizar? Tem havido muita mídia sobre uma garota alegando ser Maddie e DNA sendo feito? É possível deixar seus seguidores saberem o que está acontecendo [...]?", perguntou uma mulher. “Nossos pensamentos e orações estão sempre com a família McCann e no retorno seguro de sua preciosa filha."

Os representantes dos pais de Madeleine, então, emitiram um comunicado na última terça-feira (4), dizendo: “Não há nada a relatar neste momento. Se e quando houver, virá da Polícia Metropolitana”. Depois que os resultados do DNA foram recebidos, Julia decidiu voltar para a Polônia para ficar com o pai.