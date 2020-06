Pandemia "está controlada" na França, diz presidente do Conselho Científico

publicidade

A pandemia de Covid-19 está atualmente "sob controle" na França - declarou o presidente do conselho científico, professor Jean-François Delfraissy, nesta sexta-feira.

"O vírus continua circulando em certas regiões, mas circula em baixa velocidade. Onde havia quase dezenas de milhares de casos, cerca de 80 mil casos novos diariamente no início de março antes do confinamento, estimamos que estamos agora com em torno de mil casos, mais ou menos", disse Delfraissy à rádio France Inter.

"Isso mostra que há uma redução significativa. E depois, acima de tudo, temos as ferramentas para detectar novos casos. Temos os testes, temos todo um sistema de isolamento e contato, o que obviamente nos permite evitar a extensão", acrescentou o professor Delfraissy, especialista em Imunologia.

Encarregado de orientar o governo na gestão da crise relacionada à Covid-19, o conselho científico publicou uma nova recomendação, na quinta-feira, para o país se preparar para "quatro cenários prováveis" para os próximos meses: de uma "epidemia sob controle" até uma "degradação crítica". "Achamos que o cenário número um, ou seja, o controle da epidemia, é o mais provável", disse Delfraissy.

Um dos países mais afetados pela pandemia, a França registrou 29.065 mortes e 189.441 casos de contágio, de acordo com o último balanço da AFP divulgado na quinta-feira à noite.

Como prevenir o contágio do novo coronavírus

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais.