Para EUA, vazamento de documentos secretos é grave risco à sua segurança

O aparente vazamento de documentos americanos altamente sensíveis, muitos deles relacionados com a guerra na Ucrânia, é um risco "muito grave" para a segurança nacional dos Estados Unidos, declarou o Pentágono nesta segunda-feira (10).

O vazamento, que está sendo investigado pelo Departamento de Justiça, parece incluir avaliações e relatórios secretos de Inteligência que abrangem não apenas Ucrânia e Rússia, mas também análises sobre aliados dos Estados Unidos.

Os documentos, que circulam na Internet, representam "um risco muito grave para a segurança nacional e têm o potencial de difundir desinformação", disse à imprensa Chris Meagher, assistente do secretário de Defesa para assuntos públicos.

"Seguimos investigando como isso ocorreu, assim como o alcance do problema. Foram tomadas medidas para observar mais de perto como esse tipo de informação está sendo distribuída e para quem", acrescentou Meagher.

Um fluxo constante de dezenas de fotos de documentos foi divulgado no Twitter, no Telegram, no Discord e em outros lugares nos últimos dias, mas é possível que alguns tenham circulado on-line durante semanas, ou até meses, antes que começassem a receber a atenção dos meios de comunicação na semana passada.

Muitos deles já não estão disponíveis nos sites nos quais apareceram pela primeira vez e, ao que parece, os Estados Unidos continuam trabalhando para eliminá-los.

Meagher declarou que o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, não havia sido informado sobre a questão até a manhã de 6 de abril, dia em que o jornal The New York Times publicou um artigo sobre os documentos.

Muitos documentos estão relacionados com a Ucrânia, como um que proporciona informação sobre a defesa aérea do país e outro sobre os esforços internacionais para aumentar suas forças militares.

Vigilância sobre aliados dos EUA

Mas outros trazem informações sobre a vigilância dos Estados Unidos em relação a seus aliados, como um que afirma que dirigentes do Mossad, a agência de Inteligência israelense, defenderam os protestos nacionais contra um polêmico plano de reforma judicial.

Funcionários americanos estiveram em contato com os aliados internacionais de Washington sobre o assunto, e os comitês pertinentes do Congresso foram informados, disse o Pentágono.

Meagher não quis comentar se os documentos são autênticos e disse que uma equipe do Pentágono está trabalhando para fazer essa avaliação, mas assinalou que as fotos que circulam pela internet parecem mostrar informação confidencial.

"As fotos parecem mostrar documentos similares em formato aos utilizados para proporcionar atualizações diárias a nossos altos comandos sobre a Ucrânia e as operações relacionadas com a Rússia, assim como outras atualizações de inteligência", disse ele, mas alguns "parecem ter sido alterados", acrescentou.

Isso inclui um documento que circula on-line que parece ter sido adulterado para mostrar que a Ucrânia tinha sofrido mais baixas do que a Rússia, quando a aparente versão original apontava o contrário.

As consequências desse aparente vazamento podem ser importantes - inclusive mortais -, colocando em perigo fontes de inteligência dos EUA e, ao mesmo tempo, proporcionando informação valiosa aos inimigos do país.

"A divulgação de material classificado sensível pode ter implicações tremendas, não só para a nossa segurança nacional, mas que poderiam levar à perda de vidas", disse Meagher.