Parlamento espanhol votará na quinta-feira a continuidade no poder de Pedro Sánchez

O Parlamento espanhol vai votar na quinta-feira (16) a posse do socialista Pedro Sánchez para liderar um novo governo, com o respaldo garantido da maioria dos deputados graças ao apoio dos independentistas catalães em troca de uma polêmica lei de anistia.

O debate terá início na quarta-feira às 11h00 GMT (08h00 no horário de Brasília) e a votação acontecerá na quinta-feira, anunciou a presidente do Congresso dos Deputados, Francina Armengol.

Após semanas de duras negociações, Sánchez, no poder desde junho de 2018, conseguiu obter o apoio de inúmeros partidos políticos e garantiu a maioria absoluta necessária para ser novamente empossado como chefe de governo.

Com o apoio da esquerda radical, com a qual governa há três anos, dos partidos basco e catalão e de um pequeno partido das Canárias, Sánchez, que ficou em segundo lugar nas eleições legislativas de 23 de julho, contará com o "sim" de 179 dos 350 deputados do Congresso.

Na quinta-feira, Sánchez obteve o apoio crucial dos sete deputados do partido separatista catalão de Carles Puigdemont, em troca da tramitação em breve no Parlamento de uma lei de anistia para independentistas processados pelos tribunais, principalmente pelo seu envolvimento na tentativa de secessão da Catalunha em 2017.

A medida divide profundamente a sociedade espanhola. No domingo, centenas de milhares de pessoas protestaram em todo o país contra a anistia, convocadas pelo Partido Popular, principal partido da oposição de direita, cujo líder Alberto Núñez Feijóo venceu as eleições legislativas, mas depois não obteve votos suficientes de outros partidos para tomar posse.

