Parque temático japonês "Super Mario" será inaugurado em fevereiro

publicidade

O primeiro parque temático "Super Mario" será inaugurado em fevereiro na cidade de Osaka, anunciou nesta segunda-feira o Universal Studios Japan. Com um castelo do Bowser da vida real e uma atração interativa "Mario Kart", o parque deveria ter sido inaugurado em julho de 2020, antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Mas a aguardada zona "Super Nintendo World" no Universal Studios Japan (USJ) foi adiada pela pandemia de coronavírus, assim como os Jogos Olímpicos, remarcados para 2021.

Veja Também

Os fãs da Nintendo poderão agora visitar a atração a partir de 4 de fevereiro, embora as fronteiras do Japão estejam fechadas para quase todos os turistas estrangeiros há meses e nenhum plano para aliviar as restrições tenha sido anunciado.

Esta é a primeira incursão da gigante dos jogos eletrônicos nos parques temáticos. O USJ chama o local de "terra de imersão com mundos, aventuras e personagens lendários da Nintendo, onde os visitantes poderão jogar dentro de seus jogos favoritos da Nintendo".

Os fones de ouvido de realidade aumentada são uma característica de algumas atrações, enquanto uma pulseira conectada ao smartphone permite aos visitantes coletar moedas e objetos virtuais, como nos populares jogos de "Super Mario". Também há um passeio baseado no simpático dinossauro verde Yoshi.