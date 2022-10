Patrimônios da humanidade, moais são atingidos por incêndio na Ilha de Páscoa

publicidade

Vários moais, estátuas icônicas da Ilha de Páscoa, foram atingidos pelas chamas de um incêndio florestal no território polinésio do Chile. Os estragos foram informados pelas autoridades locais.

"Cerca de 60 hectares foram afetados, incluindo alguns moais", informou Carolina Pérez, subsecretária de Patrimônio Cultural do Ministério de Cultura, Artes e Patrimônio.

Cem hectares foram devastados pelas chamas na Ilha de Páscoa desde segunda-feira. A área do vulcão Ranu Raraku foi a mais afetada, segundo Carolina.

Calcula-se que existam centenas de moais dentro do Sítio de Patrimônio Mundial e na pedreira de onde são extraídos os minerais com os quais eles são esculpidos. O dano causado pelo fogo é irrecuperável, afirmou o prefeito da Ilha de Páscoa, Pedro Edmunds, a um veículo local. Ainda não há informações sobre a totalidade do sinistro.