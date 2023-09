Península coreana está "à beira de uma guerra nuclear", diz Coreia do Norte na ONU

publicidade

O representante da Coreia do Norte na ONU, Kim Song, fez um alerta, nesta terça-feira (26), para o risco de uma guerra nuclear na península coreana, devido, particularmente, aos "atos imprudentes" dos Estados Unidos.

A "histeria contínua dos Estados Unidos e dos seus aliados em termos de confronto nuclear (...) está levando a península coreana a uma situação militar à beira de uma guerra nuclear", alertou o embaixador de Pyongyang, Kim Song, em um discurso na Assembleia Geral da ONU.

Kim criticou a política de Washington no nordeste asiático e denunciou uma "situação atual perigosa (que) é culpa dos Estados Unidos, que procuram aperfeiçoar sua ambição hegemônica por todos os meios, superestimando o seu poder".

Para o representante do regime comunista de Kim Jong-un, "a responsabilidade recai também sobre as forças dominantes da República da Coreia (Coreia do Sul), que pretendem impor o flagelo de uma guerra nuclear contra a (nossa) nação".

Seul estaria "obcecada pela submissão voluntária aos Estados Unidos e pelo confronto fratricida", concluiu o diplomata norte-coreano.