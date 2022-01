Pfizer prevê vacina contra ômicron disponível em março

publicidade

A farmacêutica Pfizer planeja ter disponível em março uma vacina atualizada contra a Covid-19, incluindo uma proteção maior à variante ômicron. Em entrevista à emissora norte-americana CNBC, nesta segunda-feira, Albert Bourla, diretor-executivo da companhia, afirmou que os primeiros lotes já vêm sendo fabricados “a risco”.

Essa produção por conta própria ocorre porque a Pfizer não sabe em qual contexto ela pode ser usada, mas quer disponibilizá-la logo por haver interesse de alguns países. “A esperança é que alcancemos algo que tenha uma proteção muito, muito melhor principalmente contra infecções, porque a proteção contra as hospitalizações e as doenças graves é razoável agora, com as vacinas atuais, desde que você esteja tendo, digamos, a terceira dose”, afirmou Bourla.

Caso os planos se concretizem, a Pfizer vai estrear a segunda geração de vacinas anti-Covid. As de primeira geração — feitas a partir do vírus original, de Wuhan (China) — perdem eficácia contra casos sintomáticos da Covid-19, especialmente naqueles provocados pela variante ômicron, com mais mutações e muito mais transmissível que as anteriores.

Segundo especialistas, o processo de aprovação da vacina atualizada junto às agências reguladoras ao redor do mundo também tende a ser mais ágil.

