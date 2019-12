Polícia britânica investiga pichações antissemitas em sinagoga em Londres

publicidade

A polícia de Londres está investigando um "crime de ódio" depois de encontrar grafites antissemitas em uma sinagoga e em vitrines no norte da capital britânica. Uma das pichações foi feita em uma estrela de David pintada em vermelho ao lado da inscrição "911", que pode se referir à teoria da conspiração atribuída aos judeus pelos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Este incidente, relatado à polícia no sábado, ocorre em plena celebração do feriado judaico do Hanukkah e no mesmo fim de semana em que ocorreu um ataque com facão na casa de um rabino em uma localidade próxima a Nova York, no qual cinco pessoas ficaram feridas.

"É um incidente preocupante que levamos a sério", disse um oficial da polícia de Londres em comunicado, anunciando o reforço de patrulhas nos bairros afetados. O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, acusado de ter sido negligente com a disseminação do antissemitismo nessa formação progressista, denunciou as pichações em sua conta no Twitter e enviou uma mensagem "de amor e solidariedade" à comunidade judaica.