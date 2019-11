Polícia confirma "incidente terrorista" na Ponte de Londres e morte do suspeito

publicidade

O Comissário assistente da Polícia Metropolitana de Londres, Neil Basu, confirmou que o responsável pelo ataque com faca na capital inglesa foi morto a tiros por agentes de segurança pública e declarou o caso como um ataque terrorista. "Um suspeito foi baleado por policiais especializados da polícia da cidade de Londres, e posso confirmar que esse suspeito morreu no local. Várias outras pessoas sofreram ferimentos durante este incidente. Assim que pudermos fornecer mais atualizações sobre suas condições, faremos", disse, em frente à sede da Scotland Yard.

"Como seria de esperar, devido à natureza do incidente, respondemos como se isso estivesse relacionado ao terrorismo. Agora estou em posição de confirmar que foi declarado um incidente terrorista. Estamos trabalhando em conjunto com a polícia da cidade de Londres enquanto continuamos a responder ao chamado. Oficiais do comando antiterrorismo estão liderando esta investigação, mas devo enfatizar que mantemos a mente aberta quanto a qualquer motivo. Seria inapropriado especular ainda mais neste momento", alertou Basu.

Ele também comentou relatos de que o suspeito poderia ter um dispositivo explosivo, o que levou especialistas antibombas ao local. "No entanto, posso confirmar, neste momento, que acreditamos que um dispositivo preso ao corpo do suspeito é um simulacro de um dispositivo explosivo. Os oficiais continuam realizando buscas meticulosas na área para garantir que não exista ameaça proeminente ao público", afirmou, completando que a área continuará isolada por tempo considerável. "A segurança pública é obviamente a nossa principal prioridade. Aumentaremos as patrulhas policiais na cidade e no país".

Basu pediu que qualquer pessoa que tiver informações que possam ajudar entrem em contato com a Polícia. Ele saiu da sede da Scotland Yard direto para 10 Downing Street, a residência oficial e o escritório do primeiro-ministro do Reino Unido, onde dará um briefing ao premiê Boris Johnson.