Polícia encontra 39 corpos em caminhão no Reino Unido

A polícia britânica anunciou nesta quarta-feira que encontrou 39 corpos em um caminhão em Grays, ao Leste de Londres, e que o motorista, de 25 anos e procedente da Irlanda do Norte, foi detido pela suspeita de assassinato. O primeiro-ministro Boris Johnson se declarou "horrorizado com este trágico incidente". "Meus pensamentos estão com aqueles que perderam suas vidas e em seus entes queridos", escreveu no Twitter. "O ministério do Interior trabalhará em estreita colaboração com a polícia de Essex para estabelecermos exatamente o que aconteceu", completou.

I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 23, 2019

De acordo com os primeiros elementos da investigação, o caminhão saiu da Bulgária e entrou no Reino Unido em 19 de outubro por Holyhead, na Costa Oeste do país. As autoridades não divulgaram até o momento informações sobre a origem das vítimas, mas informaram que são 38 adultos e um menor de idade. "O processo de identificação está em curso", afirmou Andrew Mariner, chefe de polícia de Essex.

Nos últimos anos, muitos migrantes tentaram entrar no Reino Unido escondidos em caminhões ou em embarcações que atravessam o Canal da Mancha. Diante do reforço das operações de controle da polícia na costa do estreito que separa a Grã-Bretanha do continente europeu, a Irlanda se torno o país de trânsito nas rotas dos traficantes de pessoas por sua fronteira aberta com o Reino Unido.

A polícia foi alertada durante a madrugada pelo serviço de emergência, que encontrou as vítimas, informaram as autoridades de Essex. O motorista do caminhão, suspeito de assassinato, está sob custódia policial. A polícia estabeleceu um perímetro de segurança no local e fechou os acessos à zona industrial de Waterglade, onde o veículo foi encontrado.