Polícia japonesa faz busca em casa de oficial dos Jogos de Tóquio

A polícia japonesa invadiu a casa de um oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 nesta terça-feira acusado de receber dinheiro de um patrocinador com quem ele assinou um contrato de consultoria, informou a mídia local.

Haruyuki Takahashi, 78 anos, é suspeito de receber centenas de milhares de dólares da Aoki Holdings Inc., o "sócio oficial" dos Jogos do ano passado.

A agência de notícias Kyodo informou que poderia ser um suborno, já que Takahashi era considerado algo semelhante a um funcionário público que não podia aceitar regalias relacionadas ao seu cargo. O Ministério Público de Tóquio disse à AFP que não poderia se referir a casos individuais.

Uma empresa de consultoria esportiva dirigida por Takahashi é suspeita de receber dinheiro de Aoki por um contrato assinado em 2017, segundo a mídia local. Mais tarde, em outubro de 2018, Aoki tornou-se patrocinador dos Jogos de Tóquio, com o qual conseguiu usar o logotipo dos jogos e vender produtos oficiais.

Takahashi disse ao jornal Yomiuri Shimbun na semana passada que o dinheiro recebido por sua empresa foi para trabalhos de consultoria. "Não houve conflito de interesse com minha posição como membro do conselho do comitê organizador", assegurou à publicação.

