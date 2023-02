Policiais acham cabeça de mulher em parque de Paris

publicidade

Investigadores franceses acharam nesta terça-feira mais restos humanos de uma mulher esquartejada, incluindo a cabeça da vítima. No dia anterior, parte do tronco havia sido encontrado dentro de uma bolsa. Os membros humanos foram localizado no parque Buttes-Chaumont, em Paris, segundo uma fonte próxima ao caso.

Durante a manhã, o trabalho de rastreamento encontrou os novos restos mortais, localizados em antigos trilhos de trem que cruzam o parque, explicou a Promotoria de Paris. "A identificação está em curso", informaram.

De acordo com o canal de televisão BFMTV e o jornal Le Parisien, os membros correspondem à mulher cuja pelve e coxas foram encontradas por trabalhadores da manutenção do jardim na segunda-feira. Uma fonte policial especificou nesta terça-feira que a parte do corpo encontrada ainda estava com "jeans".

Popular entre praticantes de esporte e famílias neste bairro popular ao nordeste de Paris, o parque está fechado. Enquanto a autópsia é aguardada, a identidade da mulher e a data da morte permanecem uma incógnita.

