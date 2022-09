Príncipe Harry se nega a jantar com rei Charles III após Meghan ser proibida de se juntar à família

publicidade

O príncipe Harry, de 38 anos, se recusou a jantar com o rei Charles III e o príncipe William em Balmoral depois que Meghan Markle foi proibida de se juntar à família real no dia em que a rainha morreu. Harry insistiu que a esposa estivesse lá em 8 de setembro, mas o monarca britânico ligou para dizer que “não era apropriado”.

O marido de Meghan, então, perdeu um voo para a Escócia, no qual iria com William e os tios Andrew e Edward, e foi instruído a fazer os próprios preparativos de viagem. Uma fonte disse ao tabloide The Sun: “Harry estava tão ocupado tentando levar Meghan a Balmoral e 'remando' contra sua família que perdeu o voo". O príncipe acabou desembarcando em Aberdeen sem Meghan às 18h35, no horário local, minutos depois que a morte da rainha foi anunciada ao mundo. Quando foi levado a Balmoral, 90 minutos depois, ele se recusou a jantar em Birkhall, a casa de Charles III na propriedade, com o novo rei, a rainha consorte, Camilla, e William.

Fontes dizem que o príncipe ainda lamentou a situação com o príncipe Edward e Sophie, duque e duquesa de Wessex, e também com o príncipe Andrew. "Charles tem um convite aberto para Harry jantar com ele sempre que estiver no país. Mas ele ficou tão furioso que se recusou a comer com o pai e o irmão", afirmou a fonte. “Foi um grande desprezo. E ele saiu de Balmoral na primeira oportunidade para pegar o primeiro voo comercial de volta a Londres.”

Às 8h do dia seguinte, Harry foi visto sendo levado para um jato da British Airways que partiu para Heathrow às 9h45. Ele então se reuniu com Meghan em Frogmore Cottage, em Windsor. Apesar do desprezo do jantar, William pediu a Harry e Meghan que caminhassem com ele e Kate para ver flores no Castelo de Windsor em 10 de setembro.

Charles III também fez concessões e permitiu que seu filho usasse um uniforme para uma vigília com os outros sete netos da rainha em Westminster Hall. Harry e Meghan voaram para a Califórnia na última terça-feira, 24 horas depois do enterro de Elizabeth II.

