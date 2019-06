Premiê italiano ameaça renunciar por polêmica na base governista

publicidade

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, ameaçou nesta segunda-feira (3) renunciar ao cargo, se continuarem as polêmicas entre as duas forças da coalizão populista - o antissistema Movimento 5 Estrelas e a Liga, de extrema direita. "Peço às duas forças políticas que se decidam se vão cumprir, ou não, o acordo de governo", declarou Conte, após exigir "uma colaboração leal", do contrário "renuncio ao cargo".