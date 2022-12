'Presente' ucraniano que explodiu e feriu chefe de polícia polonês era lança-granadas

publicidade

O chefe de polícia da Polônia, Jaroslaw Szymczyk, explicou neste sábado (17) que o "presente" que trouxe da Ucrânia e explodiu, causando-lhe ferimentos leves, era um lança-granadas antitanque.

Nos dias 11 e 12 de dezembro, Szymczyk fez uma visita de trabalho à Ucrânia, onde se reuniu com funcionários da polícia e dos serviços de emergência do país. "O presente foi de um dos chefes dos serviços ucranianos", segundo o Ministério do Interior polonês.

No sábado, o titular da polícia polonesa informou à rádio RMF que o presente em questão consistia em dois lança-granadas, um dos quais tinha o formato de um alto-falante.

Szymczyk recebeu garantias de que as armas eram seguras, mas uma delas explodiu na quarta-feira, e lhe causou ferimentos leves. Ainda não se sabe o que causou a detonação do armamento.

"A explosão foi forte, fez um buraco no chão e danificou o teto", detalhou Szymczyk. Uma investigação está em andamento para determinar a responsabilidade pelo incidente.