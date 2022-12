Presidente afastado do Peru é preso por forças de segurança

publicidade

O presidente afastado do Peru, Pedro Castillo, foi detido pelas forças de segurança nesta quarta-feira (7), de acordo com imagens mostradas em um tuíte publicado pela Polícia Nacional logo após o Congresso votar para removê-lo do poder em um processo de impeachment.

“Em cumprimento de nossos poderes e atribuições descritos no art. 5 da Lei DL nº 1.267 da Polícia Nacional do Peru, as tropas do PNP intervêm junto ao ex-presidente Pedro Castillo”, publicou a instituição nas redes sociais.

Minutos depois, o tuíte foi apagado pela Polícia Nacional. Outras contas no Twitter, porém, salvaram a foto e republicaram.

De acordo com informações da agência EFE, Castillo está preso neste momento na sede da prefeitura da capital do país, Lima.

