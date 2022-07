Presidente da Itália rejeita renúncia do primeiro-ministro Mario Draghi

publicidade

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, não aceitou a renúncia do primeiro-ministro do país Mario Draghi, que seria anunciada na noite desta quinta-feira. A informação da renúncia foi divulgada, em comunicado, pela assessoria de imprensa do chefe de Governo.

Mattarella "não aceitou a renúncia e convidou o primeiro-ministro a se apresentar novamente perante o Parlamento", destacou, em um comunicado, o gabinete do palácio presidencial, razão pela qual não se descarta que, na próxima semana, Draghi obtenha o apoio de uma nova maioria para continuar governando.

O primeiro-ministro italiano perdeu o apoio de parte de sua coalizão após a decisão do Movimento 5 Estrelas (M5E, antissistema) de não votar no Senado a confiança em um decreto-chave.

Draghi, economista de prestígio e ex-presidente do Banco Central Europeu, foi convidado em fevereiro de 2021 pelo presidente da República Sergio Mattarella para liderar uma coalizão heterogênea que reúne quase todos os partidos representados no Parlamento.