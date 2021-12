Presidente de Honduras felicita sucessora Xiomara Castro

publicidade

O presidente de Honduras, o político de direita Juan Orlando Hernández, felicitou na quarta-feira sua sucessora, a esquerdista Xiomara Castro de Zelaya, que venceu as eleições gerais e será a primeira mulher a governar o país. "Os resultados refletem que a senhora Xiomara Castro venceu as eleições. Quero felicitá-la, por este meio, por seu triunfo eleitoral", disse Hernández em cadeia de rádio e televisão.

Após a apuração de 58,98% das urnas, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) aponta Castro em primeiro lugar com 52,31% dos votos, contra 34,92% de Nasry Asfura, candidato do governista Partido Nacional (PN, direita). "Felicito o povo hondurenho pela grande participação nas eleições, com demonstração de civilidade, a democracia se fortaleceu. Foi um exemplo para o mundo", disse Hernández.

Também anunciou a formação de uma equipe de transição para trabalhar com o novo governo. Hernández debe entregar a Castro a faixa presidencial no Estádio Nacional de Tegucigalpa em 27 de janeiro.

Apesar dos temores de revoltas - como as registradas no país quando Hernández foi reeleito em 2017 em meio a denúncias de fraude - o processo de domingo transcorreu em clima de tranquilidade, com taxa de participação de quase 70% dos eleitores, dado histórico para o país.

Apesar apuração não ter chegado ao fim, Xiomara Castro, candidata por uma aliança liderada por seu partido, Liberdade e Refundação (Libre), tem uma vantagem irreversível, segundo analistas. Xiomara Castro, esposa do presidente derrubado Manuel Zelaya (2006-2009), fez um apelo por um governo de "reconciliação" para resolver os problemas em um país onde el 59% dos cidadãos vivem na pobreza.