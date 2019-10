Presidente do Chile troca oito ministros

publicidade

O presidente Sebastián Piñera anunciou, nesta segunda-feira (28), a troca de oito de seus ministros, entre eles o controverso chefe de gabinete, Andrés Chadwick, e nomeou o economista liberal Ignacio Briones como ministro das Finanças. As nomeações incluem Gonzalo Blumel como o novo chefe de gabinete, depois de servir como ministro secretário-geral de governo, um dos nomes mais carismáticos do gabinete. Outros 16 foram confirmados no cargo.

Enquanto isso, seguem as convocações de protestos no Chile, e se espera a chegada de uma missão da ONU para verificar denúncias de violações dos direitos humanos em meio a uma profunda crise social. Dois dias depois de pedir a renúncia de todos os seus ministros, Piñera divulga os nomes da nova equipe, com a qual espera enfrentar o despertar em massa da população.

Com protestos que já deixaram 20 mortos e milhares de feridos, os chilenos questionam o modelo socioeconômico adotado no país. A profundidade das mudanças e o giro do presidente em sua equipe de colaboradores pode aliviar a tensão, ou aumentar a insatisfação da população. A crise explodiu em 18 de outubro, inicialmente pela alta no preço do bilhete do metrô. - Retorno às atividades -Enquanto Piñera ajusta as mudanças, os chamados a manifestações se multiplicam.

Nesta segunda-feira, a Central Unitária de Trabalhadores (CUT) junto com dezenas de organizações sociais voltaram a convocar uma "greve nacional". Nas redes sociais, circulam chamados para se reunirem amanhã na frente do Palácio presidencial e continuar protestando na praça Itália. Lá, mais de um milhão de pessoas se concentraram na sexta-feira. Hoje, os militares abandonaram as ruas.

À meia-noite, foi suspenso o estado de emergência que havia sido decretado por Piñera para enfrentar a onda de protestos e os ataques ao transporte público e aos estabelecimentos comerciais, sobretudo, nos primeiros dias. Santiago e outras cidades enfrentam este primeiro dia, após o fim do estado de emergência, com grandes engarrafamentos nas ruas e filas nos postos de gasolina, que voltaram a funcionar.

Pelo menos 78 postos na capital foram danificados, ou incendiados, com prejuízos estimados em mais de US$ 300 milhões pelo governo. A maioria das escolas retomou as aulas, embora algumas instituições tenham preferido funcionar apenas em apenas um turno. O comércio também abriu as portas, mas alguns shoppings, como o Costanera Center, o maior da cidade, permanecem fechados.