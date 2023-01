Presidente do Vietnã renuncia em meio à campanha anticorrupção

publicidade

O presidente vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, renunciou nesta terça-feira (17) - anunciou a imprensa estatal, após vários dias de rumores de uma destituição iminente. Nguyen Xuan Phuc "apresentou sua renúncia aos cargos que ocupava, deixou o emprego e se aposentou", informou a agência de notícias estatal VNA. Uma renúncia tão repentina é incomum no Vietnã, onde o regime comunista costuma preparar, cuidadosamente, as mudanças políticas, com o objetivo de dar uma aparência de estabilidade.

O anúncio se dá na sequência da demissão de dois vice-primeiros-ministros, em janeiro, no âmbito de uma ofensiva anticorrupção que levou à detenção de dezenas de autoridades. Segundo a agência, Phuc "assumiu suas responsabilidades políticas como dirigente depois que vários funcionários de alto escalão, incluindo dois vice-primeiros-ministros e três ministros, cometeram violações e infrações que tiveram graves consequências".

Nguyen Xuan Phuc era presidente do Vietnã desde 2021. Antes disso, foi primeiro-ministro, cargo que assumiu em 2016.

Veja Também