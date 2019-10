Presidente sírio promete fazer frente à ofensiva turca por meios legítimos

publicidade

A Síria enfrentará a ofensiva turca por "todos os meios legítimos", após o envio de seu exército em apoio às forças curdas que são alvo dessa operação militar no norte do país, afirmou o presidente sírio Bashar al Assad nesta quinta-feira. Assad garantiu que a Síria "responderá à agressão" da Turquia e "a enfrentará em qualquer região do país e com todos os meios legítimos a sua disposição", de acordo com declarações reproduzidas pelas contas da presidência síria nas redes sociais .

Nesta quinta, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, chegou a Ancara com o objetivo de obter um cessar-fogo na ofensiva turca na Síria contra uma milícia curda. Pence foi precedido pelo secretário de Estado americano Mike Pompeo, que chegou à capital turca em outro voo. Ambos planejam se encontrar com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

A visita ocorre depois que Erdogan rejeitou qualquer negociação com os curdos da Síria e instou as milícias a deporem suas armas e a se retirarem da fronteira turca. A Turquia lançou na semana passada uma ofensiva militar contra as Unidades de Proteção do Povo (YPG), que considera um grupo "terrorista", mas que tem o apoio da comunidade internacional na luta contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI).