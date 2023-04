Presidente sul-coreano surpreende Biden ao cantar na Casa Branca; veja vídeo

publicidade

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, surpreendeu o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao cantar a música "American Pie", de Don McLean, no fim de sua visita à Casa Branca, um momento aplaudido pelos participantes de um jantar de Estado.

Em visita à Casa Branca (EUA) o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, encantou o colega Joe Biden e toda a plateia presente ao encarar o microfone de uma maneira menos oficial.



Yoon, em uma visita de seis dias a Washington, conversou na quarta-feira com Biden sobre o "fim" de qualquer regime norte-coreano que utilize armas nucleares contra seus aliados.

Mas os dois chefes de Estado também abordaram questões mais amenas durante o jantar na Casa Branca, quando o presidente sul-coreano aproveitou para expressar seu amor pela música popular americana.

Um grupo musical interpretou "American Pie" ao final do jantar. Biden aproveitou o momento e afirmou a Yoon: "Nós sabemos que esta é uma de suas canções favoritas".

"Sim, é verdade", declarou Yoon, 62 anos. Ele destacou que adora a música de Don McLean, lançada em 1971, desde que estava na escola. "Queremos ouvir você cantar", disse Biden. "Já faz um tempo, mas...", Yoon respondeu, com uma resistência apenas simbólica enquanto pegava o microfone.

O presidente sul-coreano cantou as primeiras estrofes da música à capela, o que provocou muitos aplausos, inclusive de Biden e da primeira-dama Jill Biden. "Eu não tinha ideia de que você sabia cantar", afirmou Biden, surpreso, ao convidado.

O presidente americano disse que McLean não conseguiu viajar para o jantar na Casa Branca, mas enviou uma guitarra autografada, que Biden entregou ao líder sul-coreano como presente.

Esta não foi a primeira vez que Yoon cantou em público. Na campanha eleitoral de 2021, ele participou em um famoso programa de TV sul-coreano e apresentou uma versão da balada K-pop "No one else", de Lee Seung-chul.