Primeira-ministra da Nova Zelândia se diz desolada com a morte de Abe

Após a confirmação da morte do ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe, alvo de tiros durante um evento de campanha, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern se manifestou sobre a tragédia.

"Estou absolutamente desolada com as notícias do ex-primeiro-ministro do Japão, Shizo Abe, que morreu após ser baleado durante a campanha eleitoral. Shinzo Abe foi um dos primeiros líderes com quem me encontrei quando me tornei primeira-ministra. Ele sempre foi focado e rígido, mas também generoso. Nos encontros que tivemos ao longo dos anos, vi um estadista, alguém que ajudar a superar negociações complexas. Nossos pensamentos ao mais antigo primeiro-ministro do Japão, cuja morte será sentida por muitos", escreveu Ardern em seu perfil no Instagram.

O ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe, de 67 anos, foi declarado morto na tarde desta sexta-feira (horário local), confirmou o hospital em que o político recebia atendimento depois de ter sido baleado em um evento de campanha. Abe foi alvo de disparos no final da manhã desta sexta (horário local) enquanto participava do evento político. Ele, que era membro do PLD (Partido Liberal Democrata), estava fazendo um discurso de campanha em um comício antes das eleições que acontecem no domingo para a Câmara Legislativa. O médico responsável pelo atendimento a Abe informou que uma bala atingiu o coração do ex-primeiro-ministro.

Prisão

Conforme a polícia, ouvida pela NHK, Abe teria sido baleado pelas costas. Um suspeito foi detido em flagrante com uma escopeta. O homem, identificado como Yamagami Tetsuya, tem 41 anos e ainda não estão claras suas motivações.