Primeiro carro elétrico de grande autonomia chega à Índia

Indianos já podem dirigir um carro elétrico de grande autonomia, no país onde ficam algumas das cidades mais poluídas do mundo. A fabricante de automóveis sul-coreana Hyundai começou a comercializar seu modelo Kona, capaz de percorrer 450 km em apenas uma carga, que custa cerca de US$ 36 mil (mais ou menos R$ 135 mil).

A autonomia da bateria do Kona compensaria um dos mais graves problemas para os clientes indianos - a escassez de postos de recarga. explicou o gerente-geral da Hyundai Motors na Índia, Seon Seob Kim, citado pela agência de imprensa local Press Trust of India.

O governo indiano anunciou na semana passada novos incentivos fiscais para o desenvolvimento de veículos elétricos. Carros elétricos representam apenas 0,6% do mercado na Índia, em comparação com 39% da Noruega, por exemplo, segundo dados oficiais citados pela Bloomberg News.

Segundo a ONG ambientalista Greenpeace, a Índia conta com 22 das 30 cidades mais poluídas do mundo. Em 2017, a poluição matou 1,24 milhão de indianos, segundo estudo da Lancet Planetary Health.