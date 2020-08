Primeiro-ministro do Líbano vai propor eleições antecipadas após explosões

publicidade

O primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, anunciou neste sábado que irá propor eleições parlamentares no país abalado pelas explosões mortais no porto de Beirute. Em discurso televisionado, o governante avaliou que apenas "eleições antecipadas podem permitir a saída da crise estrutural", acrescentando que está disposto a permanecer no poder "por dois meses", enquanto as forças políticas trabalham nesse sentido.

Hoje, milhares de libaneses saíram às ruas, em Beirute, para protestar contra a classe política que eles culpam pelas terríveis explosões que devastaram parte da capital. As detonações mataram mais de 150 pessoas e feriram mais de 6 mil.

Na Praça dos Mártires, epicentro da contestação popular desde outubro passado e onde os manifestantes se reuniram neste sábado sob o lema "Dia do Julgamento", guilhotinas foram instaladas. "Vingança, vingança, até a queda do regime", gritavam os manifestantes, alguns usando máscaras, outros bandeiras ou retratos das vítimas da explosão. As forças de segurança tentavam impedir alguns grupos de avançar em direção ao parlamento.

Nas ruas adjacentes à manifestação em grande parte pacífica, apesar das tensões, agentes de segurança dispararam gás lacrimogêneo, enquanto confrontos limitados os colocaram contra alguns manifestantes que atiravam pedras.