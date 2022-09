Procuradora-geral de Nova Iorque anuncia ações civis contra Trump e os filhos por fraude

publicidade

A procuradora-geral do estado de Nova Iorque, Letitia James, anunciou nesta quarta-feira ações civis contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e os filhos do empresário, depois de investigar as práticas fiscais do grupo empresarial do bilionário, a Trump Organization.

"Estamos tomando medidas legais contra Donald Trump por violar a lei [...] a fim de gerar lucro para ele, sua família e seus negócios", declarou a procuradora em entrevista coletiva. Letitia disse ainda que demandará 250 milhões de dólares (mais de R$ 12,9 bilhões) em indenizações em nome do estado de Nova Iorque, assim como proibições corporativas para Donald Trump e seus filhos Donald Trump Jr., Ivanka e Eric.

A investigação civil contra a Trump Organization foi aberta após o depoimento no Congresso de Michael Cohen, ex-advogado pessoal de Donald Trump. Cohen afirmou que avaliações fraudulentas dos ativos da organização foram feitas, tanto para cima quanto para baixo, para obter empréstimos, reduzir impostos, ou conseguir melhores compensações de seguros. Além dos processos da Procuradoria do estado de Nova Iorque, há várias investigações em curso que envolvem Trump. Entre elas, está uma sobre arquivos oficiais em poder do ex-presidente que levou a uma busca, por parte do FBI (a Polícia Federal americana), na residência do magnata republicano em Mar-a-Lago, na Flórida.

