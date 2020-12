Profissional da saúde de Nova Iorque recebe primeira vacina anticovid nos EUA

publicidade

A enfermeira Sandra Lindsay, em Nova Iorque, foi a primeira pessoa, nesta segunda-feira, a ser vacinada contra o coronavírus nos Estados Unidos. Sandra, uma enfermeira de terapia intensiva no Long Island Jewish Medical Center, recebeu a vacina ao vivo pela televisão pouco antes das 9h30 (11h30, em Brasília).

"Primeira vacina ministrada EUA! Congratulações MUNDO!", tuitou o presidente Donald Trump.

First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

A vacina será aplicada, em primeiro lugar, a um grupo de população prioritária: profissionais da saúde e residentes de lares para idosos. Lindsay descreveu a experiência como a de qualquer outra vacina. "Sinto-me bem e aliviada", afirmou. "Espero que isto marque o início do fim de um período muito doloroso da história do nosso país", completou a enfermeira, que quis destacar para a opinião pública que a vacina é "segura". "Estamos em uma pandemia, então todos temos que fazer nossa parte", acrescentou.

Mais segurança

A administração da vacina chega em um momento de alta dos casos de Covid-19 nos Estados Unidos. O país acumula 299 mil mortes até agora. O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, que compareceu virtualmente à cerimônia, disse a Lindsay que espera que a vacina dê a ela e a outros trabalhadores uma sensação de maior "segurança".

"O processo para que a vacina chegue a uma massa crítica vai levar meses. Então, essa é a luz no fim do túnel, mas é um túnel longo", afirmou o governador, que reiterou a mensagem de que a população deve continuar respeitando as medidas de distanciamento social.

Lotes da vacina Pfizer/BioNTech deixaram a fábrica da empresa em Michigan no domingo. As doses foram enviadas em caixas com neve carbônica (gelo seco), que as manterão a -70ºC, temperatura necessária para conservar o composto.

Funcionários da Casa Branca

Trump afirmou nesse domingo que funcionários da Casa Branca deverão ser vacinados contra a Covid-19 "mais adiante", a menos em casos de necessidade específica. "Eu pedi que esse ajuste (no cronograma de vacinação) fosse feito", disse Trump, após notícia de que autoridades próximas ao presidente estariam entre as primeiras pessoas a receber a vacina nos EUA gerar críticas nas redes sociais.

O chefe de Estado norte-americano disse que sua vacinação ainda não está programada, mas que está ansioso para ser imunizado "no momento "apropriado".

