Prova de defesa aérea no Irã causa forte explosão perto de usina nuclear

Um teste de defesa aérea no Irã desencadeou uma forte explosão perto da usina de enriquecimento de urânio de Natanz neste sábado, em meio às negociações sobre o programa nuclear iraniano. O barulho foi ouvido na cidade iraniana de Badrud, a apenas 20 quilômetros da usina nuclear, informou a agência de notícias oficial Irna.

"Os moradores de Badrud ouviram um barulho e viram uma luz mostrando que um objeto acabara de explodir no céu sobre a cidade", disse uma testemunha à Irna. Mas o porta-voz do Exército iraniano, general Amir Tarikhani, disse à televisão estatal que não havia motivo para preocupação.

"Uma hora atrás, um dos sistemas de mísseis da área foi testado para avaliar a prontidão no solo e não há nada com que se preocupar", disse Tarikhani.

Israel disse várias vezes que está disposto a usar todos os meios, incluindo a força, para evitar que o Irã adquira capacidade de armas nucleares, e o Irã realiza exercícios periódicos para melhorar as defesas em torno de suas instalações nucleares. "Para avaliar os sistemas da região, esses exercícios são realizados em um ambiente totalmente seguro e em plena coordenação com a rede de defesa integrada", disse o porta-voz do Exército.

Israel tem pressionado as potências mundiais para suspender as negociações com o Irã sobre o acordo nuclear de 2015, que foi retomado em Viena na segunda-feira. Os Estados Unidos advertiram neste sábado que não permitiriam que o Irã "caminhasse lentamente" nas negociações sobre seu programa nuclear.