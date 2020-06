Pubs reabrem as portas na Irlanda após 15 semanas de fechamento por pandemia

publicidade

Os pubs da Irlanda foram autorizados a reabrir as portas nesta segunda-feira, após 15 semanas de fechamento devido à pandemia de coronavírus Os pubs que servem comida, assim como os restaurantes e os hotéis, estão autorizados a retomar as atividades.

A Irlanda, que entra nesta segunda-feira na penúltima etapa do plano de fim do confinamento, suspendeu todas as restrições de deslocamentos dentro do país. Igrejas, salões de beleza, cinemas e museus podem reabrir as portas. Além disso, reuniões estão autorizadas com até 50 pessoas em locais fechados e 200 em áreas abertas.

Mas será difícil encontrar o ambiente festivo que normalmente impera nos pubs: com as medidas de distanciamento social, os clientes terão que permanecer sentados e não poderão ficar por mais de 1h45min nos estabelecimentos.

Os 7 mil pubs irlandeses fecharam na véspera da festa de São Patrício, duas semanas antes do confinamento decretado em 28 de março.

As organizações do setor calculam que quase 2 mil estabelecimentos devem reabrir nesta segunda-feira. Os demais aguardarão a fase final final do desconfinamento, em 20 de julho. A Irlanda registrou até o momento 1.735 mortes provocadas pela Covid-19.

