Putin ameaça "responder" se Reino Unido fornecer mísseis com urânio empobrecido à Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou nesta terça-feira "responder" se Londres fornecer à Ucrânia munições com urânio empobrecido, após declarações nesse sentido de uma autoridade britânica. "Hoje soubemos que o Reino Unido [anunciou] não apenas a entrega de tanques à Ucrânia, mas também de mísseis com urânio empobrecido (...). Se isso ocorreu, a Rússia se verá obrigada a responder", declarou Putin.

"Parece que o Ocidente realmente decidiu combater a Rússia até o último ucraniano, não com palavras, mas com atos", continuou. A vice-ministra britânica de Defesa, Annabel Goldi, disse na última segunda-feira à noite, em resposta à pergunta de uma parlamentar britânica, que o Reino Unido planeja fornecer à Ucrânia mísseis "com urânio empobrecido". "Estas munições são muito eficazes para destruir tanque e veículos blindados modernos", destacou em resposta por escrito, explicando que os mísseis estão destinados a serem usados com os tanques Challenger que Londres entregará a Kiev.

O ministro russo da Defesa, Sergey Shoigú, assegurou, por sua vez, que a "Rússia sabe como responder". "Veremos o que planejam usar", advertiu, considerando que foi dado "um passo a mais" na escalada.

A organização nuclear britânica Campaign for Nuclear Disarmament (Campanha para o Desarmamento Nuclear, em tradução livre) condenou a entrega de munições com urânio empobrecido e alertou, em um comunicado, nesta terça, que se trataria de um "desastre ambiental e sanitário adicional para quem vive no coração do conflito". O uso de projéteis de urânio empobrecido é criticado pelos riscos que implicaria para a saúde dos soldados que os usam e das populações impactadas pelas explosões.

