Putin vai pela primeira vez à cidade ucraniana de Mariupol, ocupada por tropas russas

publicidade

O presidente russo, Vladimir Putin, fez uma visita-surpresa à cidade ucraniana de Mariupol, devastada por bombardeios, em sua primeira viagem à zona ocupada desde o início da ofensiva russa na Ucrânia. Putin chegou de helicóptero a Mariupol, em Donbass, e fez um tour pela cidade dirigindo ele mesmo um veículo, informou o Kremlin neste domingo (19).

De acordo com as imagens transmitidas pela televisão estatal russa, a viagem ocorreu à noite. Nelas, é possível ver o presidente russo nas ruas conversando com os moradores. “Rezamos por você”, diz um morador, que acrescenta que a cidade é “um pequeno paraíso”.

Putin também visitou a recém-reconstruída filarmônica local e recebeu um relatório sobre o trabalho de reconstrução em Mariupol, detalhou o serviço de imprensa do Kremlin. É sua primeira visita a esta cidade portuária no sudeste da Ucrânia, devastada após meses de cerco pelas forças russas, que a capturaram em maio de 2022.

Segundo o Kremlin, o presidente russo também manteve uma reunião em Rostov-on-Don (sul da Rússia), perto da fronteira ucraniana, com oficiais do exército russo, incluindo o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov.

O presidente russo chegou a Mariupol depois de visitar a Crimeia no sábado (18), no aniversário da anexação daquela península por Moscou em 2014.

As autoridades ucranianas de Mariupol denunciaram a visita de Putin Mariupol. "O criminoso internacional Putin visitou, à noite, a Mariupol ocupada, provavelmente para não ver, à luz do dia, a cidade assassinada por sua 'libertação'", escreveu a Câmara Municipal no Telegram.