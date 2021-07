Quase 70% dos indianos teriam anticorpos contra Covid-19, diz estudo do governo

publicidade

Até dois terços da população da Índia pode ter contraído coronavírus, indica um estudo do governo divulgado na terça-feira. Os testes sorológicos realizados em cerca de 29 mil pessoas em junho e julho revelaram que 67,6% dos examinados tinham anticorpos. Os resultados do estudo promovido pelo Conselho Indiano de Pesquisa Médica (ICMR, na sigla em inglês) mostram o impacto da onda devastadora da Covid-19 em abril e maio no país. Neste intervalo, a Índia informou uma média de 400 mil casos e quatro mil mortes diários.

Em dezembro e janeiro, menos de 25% das pessoas fizeram testes sorológicos tiveram resultado positivo. O diretor do ICMR, Balram Bhargava, afirmou que o estudo é "um raio de esperança" para este país de 1,3 bilhão de habitantes. "Mas não há espaço para autocomplacência. Devemos manter nosso comportamento contra a covid", frisou Bhargava, em declarações ontem, em Nova Délhi.

As centenas de milhões de indianos sem anticorpos são mais suscetíveis a sofrer uma infecção grave, em caso de contágio. Ainda de acordo com o estudo, apenas 13% dos adultos estão totalmente vacinados.

Oficialmente, o balanço de mortos por coronavírus na Índia é de 418.480, o país com mais óbitos no mundo, atrás de Estados Unidos (609 mil) e Brasil (544 mil). O número real de mortes causadas pela Covid-19 no gigante asiático pode, no entanto, ser até dez vezes maior, anunciou um grupo de pesquisa americano na terça-feira.