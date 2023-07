Queda de guindaste é registrada no Centro de Nova York; veja o vídeo

Um guindaste quebrou parcialmente nesta quarta-feira(26) em uma movimentada área de Nova York, batendo em um edifício vizinho e provocando uma chuva de escombros. Quatro pessoas ficaram levemente feridas quando o braço do equipamento caiu pouco antes das 11h30 GMT (8h30 em Brasília), depois que um incêndio atingiu sua cabine de comando na 10ª Avenida, perto de Hudson Yards, um novo polo de desenvolvimento imobiliário a oeste de Manhattan, informaram fontes oficiais.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o braço do guindaste batendo nos vidros de um arranha-céu enquanto os pedestres fogem dos detritos que caem sobre a calçada. O prefeito Eric Adams assegurou que o acidente poderia ter sido muito pior: "tivemos uma sorte imensa nesta manhã", disse à imprensa.

O chefe adjunto dos bombeiros de Nova York, Joseph Pfeifer, disse que a grua içava 16 toneladas de concreto quando os cabos foram danificados pelo fogo. Ainda assim, garantiu que o operador da grua viu o incêndio e tentou apagá-lo mas as chamas o obrigaram a abandonar a cabine, são e salvo.

Em 2016, um forte vendaval quebrou um guindaste na Baixa Manhattan e uma pessoa morreu.

Just watched a crane fall and pummel a building on the other side of the block! #nyc #fire pic.twitter.com/YFyaurRglN