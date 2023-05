Rússia afirma que destruiu último navio de guerra da Ucrânia

publicidade

O Exército da Rússia afirmou nesta quarta-feira (31) que destruiu o último grande navio de guerra da Marinha da Ucrânia, que estava ancorado no porto de Odessa, Sul do país. "Em 29 de maio, um ataque de alta precisão da Força Aérea russa na área de ancoragem no porto de Odessa destruiu o último navio de guerra da Marinha ucraniana, o 'Yuri Olefirenko'", informou o Exército russo em seu boletim diário.

A AFP não conseguiu confirmar a informação com fontes independentes, e um porta-voz da Marinha ucraniana se recusou a fazer comentários. O "Yuri Olefirenko" é um navio para o desembarque de tropas. O nome original era "Kirovograd" e foi rebatizado em 2016 para honrar um oficial ucraniano morto em 2015 perto da cidade de Mariupol, no sudeste.

Em junho de 2022, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, condecorou a tripulação deste navio por seu "heroísmo" durante a ofensiva do Exército russo. O navio foi utilizado em 2014 para retirar os miliares ucranianos após a anexação da península da Crimeia pela Rússia.

