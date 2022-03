Rússia afirma que destruiu o maior depósito de combustível do exército ucraniano

publicidade

A Rússia afirmou que destruiu nessa quinta-feira o maior depósito de combustível do exército ucraniano perto de Kiev, em um ataque com mísseis de cruzeiro. Na quinta-feira à noite, "mísseis Kalibr de alta precisão tomaram como alvo uma base (de armazenamento) de combustível, perto da localidade de Kalinovka, ao lado de Kiev", anunciou o porta-voz do ministério russo da Defesa, Igor Konashenkov, em um comunicado.

Uma fonte do ministério ucraniano das Situações de Emergência confirmou nesta sexta-feira um bombardeio aconteceu na quinta-feira no depósito de combustível de Kalinivka, 40 quilômetros ao Sudoeste de Kiev, sem revelar mais detalhes sobre a importância do local. "Não há nenhuma ameaça de que o fogo se propague", afirmou a fonte.

O incêndio permanecia ativo nesta sexta-feira. "Vimos a explosão, foi realmente forte. Felizmente, não há vítimas", disse um segurança. Em Moscou, Konashenkov também informou que as forças russas destruíram equipamento militar ucraniano, incluindo três sistemas de defesa antiaérea e quatro drones.

