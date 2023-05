Rússia afirma que não há ameaça para moradores de Moscou após ataque de drones

publicidade

O Kremlin afirmou nesta terça-feira que "não há ameaça no momento" para os habitantes de Moscou e suas proximidades, após o ataque com drones contra a capital russa, sobre o qual o presidente Vladimir Putin foi informado "em tempo real". "A jornada de trabalho do presidente começou muito cedo. Ele foi informado em tempo real pelo Ministério da Defesa, a prefeitura de Moscou, pelo governador da região e pelo Ministério das Situações de Emergência", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

O porta-voz do Kremlin afirmou que o ataque contra Moscou foi uma "resposta" da Ucrânia às recentes incursões russas em Kiev e outras regiões deste país. "É claro que falamos de uma resposta por parte do regime de Kiev aos nossos ataques muito eficazes contra um de seus centros de comando", declarou Peskov.

A Rússia afirmou nesta terça-feira que derrubou oito drones ucranianos lançados contra Moscou e sua região, um ataque sem precedentes que coincide com a terceira onda de bombardeios russos contra a capital ucraniana em 24 horas.

