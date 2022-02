Rússia afirma que permanece disposta ao diálogo sobre a Ucrânia com EUA

publicidade

A Rússia afirmou nesta terça-feira que seu ministro das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, permanece disposto a dialogar com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, depois de reconhecer as regiões separatistas pró-Rússia da Ucrânia.

"Inclusive nos momentos mais difíceis (...) afirmamos: estamos prontos para negociar", declarou a porta-voz do ministério russo das Relações Exteriores, Maria Zakharova. "Sempre estamos a favor da diplomacia", completou no programa do YouTube Soloviev Live.

Lavrov disse na segunda-feira que tem uma reunião programada para quinta-feira com Blinken em Genebra para discutir as crescentes tensões internacionais sobre a Ucrânia.

