Rússia bloqueia site do opositor Navalny para eleições

publicidade

O regulador das telecomunicações russo bloqueou, nesta segunda-feira (6), um site do opositor preso Alexei Navalny, no qual os eleitores podiam obter instruções para votar contra os candidatos do Kremlin nas eleições legislativas de setembro.

Em uma nota enviada à AFP, o serviço federal Roskomnadzor afirma que suspendeu o acesso ao site votesmart.appspot.com porque, segundo ele, estava sendo usado para seguir as atividades de uma "organização extremista".

As eleições legislativas ocorrerão de 17 a 19 de setembro na Rússia, sem a participação dos aliados de Navalny, excluídos das eleições ou forçados ao exílio depois que, em junho, suas organizações foram declaradas "extremistas" e proibidas. Desde então, a Rússia bloqueou os principais sites do opositor.

Navalny, condenado em fevereiro a dois anos e meio de prisão em um caso que ele acusa de ter motivos políticos, pediu aos seus apoiadores que votem no candidato melhor posicionado para vencer o do Kremlin. Esta estratégia de "voto inteligente" teve um certo sucesso nas eleições municipais de 2019, principalmente em Moscou.

Na última semana, Roskomnadzor pediu mais uma vez ao Google e Apple que deletem o aplicativo eleitoral do opositor. Até o momento, nada foi feito.

A popularidade do Rússia Unida - partido do presidente Vladimir Putin - caiu devido à estagnação econômica e aos escândalos de corrupção. Segundo o instituto de pesquisas próximo às autoridades Vtsiom, o partido conta com 27,3% das opiniões favoráveis.

No entanto, deve ganhar as eleições, já que as vozes críticas ao poder, que poderiam ter se beneficiado do descontentamento público, foram reprimidas.

Veja Também