Rússia condecora pilotos envolvidos em incidente com drone dos EUA no mar Negro

publicidade

A Rússia anunciou nesta sexta-feira (17) que condecorou os pilotos envolvidos no incidente do Mar Negro com um drone americano que Washington disse ter caído após ser atingido por caças russos, o que Moscou nega.

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, "apresentou condecorações de Estado aos pilotos do Su-27, que impediram a violação por um drone americano MQ-9 da zona de regime temporário de uso do espaço aéreo", disse seu ministério.

Como parte de sua ofensiva militar na Ucrânia, Moscou havia anunciado unilateralmente restrições de voos no céu sobre o mar Negro, palco de interações muito regulares entre drones e aeronaves de países da Otan e das forças armadas russas.

Na quinta-feira, o exército dos Estados Unidos divulgou imagens da interceptação na terça-feira sobre o Mar Negro de seu drone pelos militares russos, mostrando um caça pulverizando o drone com combustível. Observa-se então que este último tem uma pá de hélice danificada.

Embora a Rússia reconheça que dois caças interceptaram o drone, ela afirma não ser responsável por sua queda e que uma das causas do incidente foi o "aumento" das atividades de espionagem dos EUA.

Nesta sexta-feira, o ministério da Defesa da Rússia afirmou mais uma vez que os pilotos russos não "usaram suas armas, não fizeram contato com o drone e retornaram com segurança à sua base".

Segundo Moscou, o drone americano afundou no mar "após manobras repentinas por volta das 06h30 GMT" (03h30 no horário de Brasília).

Veja Também